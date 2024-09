Alberi in piazza Cittadella, il giudice: “Astenersi dal taglio e dal danneggiamento”

“Astenersi dall’abbattimento delle piante ad alto fusto”. Lo ha stabilito il giudice Antonino Fazio dopo il ricorso presentato da Legambiente e undici residenti in opposizione al taglio dei cedri e tigli presenti in piazza Cittadella, intervento previsto per poter avviare la costruzione del parcheggio interrato, maxi-opera che la giunta Tarasconi ha tentato di sbloccare dopo oltre dodici anni di attesa.

La ditta privata può presentare un reclamo contro la disposizione del giudice. Quest’ultimo specifica, inoltre, di “astenersi da ogni condotta idonea a danneggiare le piante, in particolare le loro radici, i tronchi e i rami delle stesse, adottando – nell’esecuzione delle opere edili – ogni conseguente doveroso accorgimento”.