Finto incidente, 83enne consegna 4mila euro. Denunciato il truffatore

Un anziano è stato raggirato con la truffa del finto incidente. I carabinieri hanno identificato e denunciato l’autore.

LA TRUFFA DEL FINTO INCIDENTE

“Tuo nipote è rimasto coinvolto in un incidente stradale dove ha ferito due persone, l’auto è senza assicurazione perché si attiverà tra alcuni giorni e per coprire questo lasso di tempo l’unica soluzione è quella di anticipare subito i soldi necessari da consegnare a mano all’agente che passerà tra poco…”

E’ questa, in sintesi, la telefonata ricevuta da un 83enne di Pontenure alcune settimane fa che, sconvolto dalla notizia, la stessa mattina ha consegnato circa 500 euro che aveva in casa insieme ad una carta di debito ad un uomo che si è presentato alla sua abitazione.

Dopo circa un’ora, un’altra telefonata lo avvisava che i soldi non erano sufficienti per risolvere la situazione, pertanto bisognava effettuare delle altre operazioni con la carta di debito. Alla fine circa 4mila euro si sono volatilizzati dal conto corrente dell’anziano. All’ultima telefonata però era presente anche il fratello della vittima che dopo aver parlato con il malfattore che era dall’altra parte del filo si è subito reso conto che si trattava di una truffa.

Così quanto accaduto è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Pontenure che si sono subito occupati del caso. Hanno avviato indagini su più fronti riuscendo in tal modo a identificare ed individuare uno dei malviventi. Si tratta di un 40enne di origini campane, già noto per simili reati, che dopo essere stato riconosciuto dalla vittima è stato denunciato per truffa ed indebito utilizzo di carta di debito.