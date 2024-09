Alla scuola di Quarto tornano i remigini, venerdì 27 la Marcia Fuoriclasse

Torna venerdì 27 settembre la tradizionale Marcia Fuoriclasse di Quarto (Gossolengo), organizzata dalla scuola del paese. Un evento aperto a tutti e che si concluderà con una grande festa a base di gustosi panini, torte casalinghe e birra fresca. Un appuntamento giunto alla 13esima edizione, ma che quest’anno assume un significato ancora più marcato. Nell’anno 2023/2024, infatti, la prima classe della scuola primaria di Quarto non era partita per insufficienza di alunni. Una notizia che aveva suscitato forte dispiacere e dibattito nel mondo dell’istruzione piacentina. Oggi però, dopo un anno di “vuoto”, il peggio è passato e la piccola scuola è riuscita a ripartire alla grande: nel corso dell’estate, infatti, la prima classe ha raggiunto il numero sufficiente di studenti per avviare l’anno scolastico. Un risultato ottenuto grazie alla dedizione della Dirigente e dei docenti che si sono spesi con passione per promuovere l’istituto, farlo conoscere e riportarlo a nuova vita. Una passione che il corpo docente è riuscito a trasmettere anche ai genitori dei piccoli alunni: tutti insieme, come una vera famiglia, per tenere viva questa eccellenza alle porte della città, lavorando in sintonia per rendere la struttura ancora più accogliente e funzionale. Insomma, una scuola dove sono tornati i remigini, una scuola dove si respira un senso di comunità oggi ancora più forte. E in questo contesto di “ripartenza”, una tradizione consolidata come la Marcia Fuoriclasse acquisisce ancora più importanza. Si tratta di una marcia non competitiva aperta a tutti: i partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, di 5 o 10 chilometri. Per aderire occorrerà iscriversi il giorno stesso (dalle 16 alle 18,15) e si potrà scegliere tra due formule: 3,50 euro per la semplice iscrizione, mentre con 7 euro saranno incluse la maglietta dell’evento o una bottiglia di birra artigianale da 75 cl. firmata “Retorto”. La marcia inizierà alle 16, ma la partenza ufficiale sarà alle 17 dopo un breve saluto dei bambini della scuola. Al termine, poi, si resterà in compagnia per la grande festa. Un evento che anche il Comune di Gossolengo ha voluto supportare, insieme a tanti sponsor che hanno scelto di sostenere il rilancio di questa piccola grande scuola.