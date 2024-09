Cittadella, le associazioni alla sindaca: “Avviare cantiere di partecipazione”

Si dicono “sbalorditi” dalle dichiarazioni rilasciate dalla sindaca Katia Tarasconi al nostro sito in merito alla decisione del giudice sul ricorso presentato da Legambiente contro l’abbattimento degli alberi di piazza Cittadella, nell’ambito del progetto del parcheggio interrato.

A firmare la lettera sono Legambiente Piacenza, Italia Nostra, FATe, Laboratorio Popolare per la Cultura e per l’Arte, Attac Italia PC, cittadini firmatari del ricorso e i cittadini del presidio di Piazza Cittadella. Ecco uno stralcio.

“Se lei è triste – si legge nella missiva – anche noi lo siamo, insieme a tanti cittadini che hanno spontaneamente e convintamente aderito al presidio di piazza Cittadella e ai più di 30.000 che hanno firmato la petizione on line e su carta. Siamo tristi per l’ostinazione con cui vuole – a dispetto dei santi – eliminare un patrimonio arboreo così prezioso per il centro storico e portare avanti un progetto di parcheggio interrato che era già anacronistico 12 anni fa ma che oggi è addirittura irricevibile, sotto il profilo ambientale, culturale ed economico. Siamo tristi perché con la sua ostinazione è riuscita nell’intento che ogni sindaco dovrebbe rifuggire, cioè dividere la cittadinanza anziché unirla su progetti partecipati e condivisi”.

Secondo i firmatari della lettera “c’è un solo modo per diradare la tristezza e ridare dignità che l’istituzione comunale merita; quello di resettare la procedura (gli strumenti ci sono) e di avviare un cantiere di partecipazione per una reale e più adeguata riqualificazione di Piazza Cittadella, forse la più amata dai piacentini non solo per i monumenti storici che la adornano ma per le testimonianze di vita che ne segnano la memoria. Chiediamo pertanto all’amministrazione di far sospendere l’approntamento del cantiere perché, a seguito dell’ordinanza del giudice – per la stessa ammissione della sindaca – l’opera non è oggi attuabile”.