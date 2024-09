XNL Arte: ripartono gli atelier e le visite guidate per le scuole piacentine

Si rinnova anche per l’anno scolastico 2024/25 l’offerta formativa di XNL Arte con un programma di atelier e visite guidate dedicato agli alunni di ogni ordine e grado, dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori. Gli atelier si svolgeranno nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024, affiancando le mostre attualmente in corso presso l’istituzione: Sul Guardare Atto IV –Valentina Furian/Notti Bianche, a cura di Paola Nicolin, e il progetto di Dafne Boggeri Out of the Grid. Italian zine 1978–2006. Post–movimento pre–internet3.0.

XNL: OFFERTA FORMATIVA

L’offerta formativa per le scuole comprende quattro percorsi ideati e condotti dalla referente della sezione Edu di XNL Arte Enrica Carini, che saranno illustrati nei dettagliO giovedì 26 settembre alle ore 17 presso XNL Piacenza a tutte le insegnanti e gli insegnati interessati, ai quali sarà offerta una visita guidata alle mostre.

“Con l’offerta formativa di XNL Arte, si riconferma per l’anno scolastico appena iniziato l’impegno del Centro per le arti contemporanee nei confronti della scuola e della cittadinanza – sottolinea il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi -, la finalità del nostro centro è promuovere una relazione costante tra pratiche artistiche e pratiche educative, sviluppando proposte e attività ideate specificamente per valorizzare, da un lato, le potenzialità dell’esperienza artistica come strumento di conoscenza e riflessione sui temi sollevati dalle opere e, dall’altro, per avvicinare ai linguaggi artistici i giovani e la cittadinanza in generale. L’attività di mediazione alle mostre comprende in tal senso, oltre alle attività per le scuole, un programma di incontri pubblici, visite guidate e atelier, rivolti anche agli adulti in un’ottica plurale e inclusiva”.

