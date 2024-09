Accusato di violenze su una 11enne, era sparito: ora il processo riparte dopo 9 anni

Dieci anni fa, quando era stato accusato di abusi su una undicenne, un uomo residente

in Val Tidone – oggi 60enne – aveva fatto perdere le proprie tracce.

Originario di un Paese dell’Africa Orientale, probabilmente aveva trovato rifugio all’estero, lasciando in Italia la sua famiglia. Da allora di lui non si era saputo più

nulla e così il processo era stato sospeso.

Il procedimento penale è rimasto congelato fino all’8 novembre del 2023 quando l’uomo è ricomparso all’aeroporto di Catania, sbarcato da un volo proveniente da Istanbul. La polizia di frontiera lo ha controllato e interrogando la banca dati ha scoperto che c’era una nota di rintraccio per la notifica di documenti. Si trattava della richiesta di rinvio a giudizio del 20 gennaio 2014, firmata dal pubblico ministero di Piacenza Antonio Colonna e dell’ordinanza di sospensione del processo della giudice Elena Stoppini del 23 maggio dello stesso anno.

Notificati gli atti al 60enne, la macchina della giustizia si è rimessa in moto. Nei giorni scorsi il processo per violenza sessuale aggravata è iniziato al tribunale di Piacenza. Difensore d’ufficio l’avvocato Flavio Dalla Giovanna, difensore della parte civile il collega Francesco Gueli. Prossima udienza il primo ottobre.

I fatti contestati risalgono al luglio del 2012. Sarebbero avvenuti nel paese della Val Tidone dove all’epoca l’uomo viveva con la famiglia. Secondo l’accusa avrebbe abusato per due volte di una 11enne amica della figlia.