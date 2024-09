Casalpusterlengo: esce di casa in bici, lo ritrovano i carabinieri in via Manfredi

Esce di casa a Casalpusterlengo e vaga in bicicletta in stato confusionale, lo trovano i carabinieri a Piacenza in via Manfredi. E’ accaduto a un 75enne che probabilmente, nella tarda serata di giovedì 25 settembre, dopo cena, ha inforcato la sua bicicletta per fare un giro, si è allontanato da casa senza riuscire a fare più ritorno. Disorientato, ha attraversato il ponte sul Po, ed ha continuato a girovagare per la città di Piacenza fino a quando verso le 2.30 di notte è stato notato lungo via Manfredi da un equipaggio del Radiomobile di Piacenza.

L’anziano, era infreddolito, disorientato ed è stato notato e soccorso dai militari perché lo hanno notato percorrere via Manfredi zigzagando e affrontare la stessa rotatoria per due volte consecutive. Ai militari, che è apparso tutto sommato in buone condizioni fisiche ma completamente disorientato, ha detto che era uscito di casa per trovare la sua macchina che era parcheggiata vicino casa sua. Non aveva un telefono cellulare ma, per fortuna, con sé aveva la sua carta d’identità. I carabinieri, dopo averlo identificato, hanno così potuto rintracciare un suo fratello che da Casalpusterlengo è corso a recuperarlo. I militari li hanno aiutati a caricare in macchina la bicicletta e hanno loro fatto strada sino a piazzale Milano verso il ponte sul Po.