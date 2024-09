La logistica di Castel San Giovanni ha fame di energia: nuova cabina primaria

Per supportare la grande richiesta di energia elettrica delle aziende del polo logistico verrà presto realizzata una nuova cabina primaria di trasformazione. La cabina verrà costruita in un terreno tra via Dogana Po e il cimitero di PIevetta, in un’area grande quanto un campo da calcio.

La cabina si aggancerà alla linea ad alta tensione di Terna che passa sopra quel campo e trasformerà la corrente da alta a media tensione. “L’intervento – è stato chiarito durante la commissione consiliare che ha dato disco verde alla variante urbanistica – viene ritenuto di pubblica utilità in quanto con questa nuova cabina si eliminano eventuali criticità dovute all’alta richiesta delle vicine aziende del polo logistico”. Richieste che nei momenti di “picco” possono mandare in crisi la rete.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ