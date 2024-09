Crollo di via Roma: “Senza casa e con la famiglia divisa, è un incubo”

“Perdere la casa è un incubo, trovarsi con la famiglia separata è un incubo ancora peggiore”. Chi parla è Karima, madre di due bambini, che fa parte di una delle famiglie costrette a sfollare dal palazzo di via Roma, in cui parte di un bagno situato al secondo piano dell’edificio è crollato nell’appartamento sottostante. Il sopralluogo dei vigili del fuoco ha giudicato lo stabile inagibile.

“Prima di arrivare ad una soluzione per quella che era la mia casa passeranno mesi e adesso io mi trovo con due figli piccoli in una casa protetta che ha le sue regole e che vanno rispettate, ma sono regole per un certo tipo di persone, non per una mamma con due bambini”.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’