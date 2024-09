Lite all’uscita di scuola in via Negri, arrivano i carabinieri: ragazzi spariti

I carabinieri del Radiomobile di Piacenza sono intervenuti oggi, 27 settembre, in via Negri a Piacenza per una presunta lite che sarebbe scaturita all’uscita da scuola tra alcune studenti. La situazione ha attirato l’attenzione di passanti che, preoccupati per la sicurezza dei giovani coinvolti, hanno segnalato l’episodio alle forze dell’ordine.

I militari sono arrivati sul posto, ma, nonostante le ricerche, non sono riusciti a trovare i ragazzi.