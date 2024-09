Parco della salute all’ex ospedale di Borgonovo: “Un luogo accogliente per tutti”

La Casa di Comunità, ex ospedale di Borgonovo, esce dal perimetro delle proprie pareti per “abbracciare” il parco antistante e farne un parco inclusivo. Un posto dove tutti – adulti, bambini, anziani, persone con disabilità, giovani e adolescenti – possono trovare la loro giusta dimensione. Un luogo accogliente, dotato di tavoli e panche, di giochi inclusivi, adatti a bimbi disabili, e fornito di un servizio bar al cui interno trovano lavoro anche ragazzi con autismo. Un vero e proprio “parco di comunità” o “della salute” come lo hanno ribattezzato gli studenti del Volta, anch’essi impegnati a dare una nuova veste al polmone verde di Borgonovo, che ieri è stato restituito idealmente a tutti i borgonovesi e non solo.

Il furgone giallo di drive aUT

Tra le novità più rilevanti c’è la presenza del Drive Aut, un furgone giallo dedicato al servizio di food track (cibo di strada) che d’ora in avanti presterà servizio anche nel Parco della salute di Borgonovo.

