Servizi legali e fiscali con l’intelligenza artificiale: convegno a Piacenza

“Intelligenza artificiale applicata ai servizi legali e fiscali e ai modelli produttivi”: è il titolo del convegno dedicato ad approfondire un tema cruciale e decisivo per il futuro delle aziende che si terrà il 4 ottobre presso il PalaBancaEventi di Piacenza. L’evento è organizzato da ACBGroup (Academics & Consultant for Business) e moderato da Luca Tremolada, data journalist de Il Sole 24 Ore e founder di Info Data. Le iscrizioni sono aperte sul sito di ACBGroup e l’ingresso è gratuito.

AI: LA SFIDA DEL MOMENTO PER LE AZIENDE

Il mercato del lavoro sta vivendo una fase cruciale dell’evoluzione digitale, con le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale che diventano sempre più centrali sia nella vita quotidiana che nei processi aziendali. ACBGroup – network che riunisce oltre 500 professionisti attivi nella consulenza e assistenza alle imprese – ha scelto così di esplorare le opportunità offerte dall’AI nel settore fiscale e legale. Focus: le molteplici applicazioni utili per l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nel lavoro quotidiano di commercialisti e aziende, dall’uso di assistenti virtuali alla digitalizzazione dei processi produttivi, fino alle sfide etiche e normative poste dalle nuove tecnologie.

CONCETTI CHIAVE ED ESEMPI APPLICATI

La mattinata si articolerà in due sessioni principali. Nella prima sessione dei lavori, esperti di rilevanza nazionale forniranno una panoramica sui concetti chiave dell’intelligenza artificiale. Francesco Amigoni, professore di Intelligenza Artificiale presso il Politecnico di Milano, spiegherà come funziona l’AI, mentre Barbara Indovina, Academic Fellow all’Università Bocconi e specialista in Legal Tech, si concentrerà sugli aspetti legali e informatici. Stefano da Empoli, Presidente dell’Istituto per la Competitività e Professore di Economia Politica all’Università Roma Tre, analizzerà, invece, le implicazioni economiche dell’AI generativa, con uno sguardo agli impatti sul sistema socio-produttivo e le politiche europee e italiane. Dopo il coffee-break, saranno analizzati alcuni esempi concreti di applicazione dell’AI in ambito produttivo, consulenziale e finanziario attraverso una tavola rotonda con professionisti e imprenditori. Interverranno Andrea Cortellazzo (Partner di Studio Cortellazzo & Soatto), Marco Anzovino (CEO di Skyline Srl), Stefano Guglielmetti (CEO e co-founder di I.S.I. Srl), Mauro Accornero (Banca di Piacenza) e Marco Pironti (Professore di Economia e Gestione dell’innovazione all’Università di Torino e Partner di Studio Schiesari & Associati).

INFORMAZIONI E ACCREDITI

Il Convegno “Intelligenza artificiale applicata ai servizi legali e fiscali e ai modelli produttivi” è realizzato in media partnership con Gruppo 24 ORE e in collaborazione con Studio Guidotti & Associati. Si terrà dalle 9.00 alle 13.30 presso PalaBancaEventi, in via Mazzini 14, a Piacenza, ed è accreditato per la formazione professionale continua dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza e dall’Ordine degli Avvocati di Piacenza. Il 4 ottobre gli interventi saranno trasmessi anche in streaming sui canali ufficiali di ACBGroup e de Il Sole 24 Ore.

CONVEGNO PROGRAMMA