Vicobarone, auto esce di strada e si ribalta: grave il conducente

Incidente nel tardo pomeriggio di venerdì 28 settembre. Per cause da chiarire, un’auto è uscita di strada in localitĂ Pozzolo Piccolo nei pressi di Vicobarone, sulla Provinciale per Ziano. Il giovane alla guida è rimasto gravemente ferito ed è stato condotto in elisoccorso all’ospedale di Parma.

Sul posto i vigili del fuoco di Castel San Giovanni, l’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo, l’auto infermieristica del 118 di Castel San Giovanni e i carabinieri San Nicolò.