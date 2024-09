“Biometano, troppi aspetti critici”: la sindaca di Sarmato pronta a dire no

Troppe potenziali criticità, punti poco chiari e mancate tutele.

Per questo il Comune di Sarmato dirà il suo “no” all’impianto di biometano nella prossima conferenza dei servizi, che si dovrà esprimere perché Arpae autorizzi o meno l’impianto proposto da Apis Pc1 accanto all’area ex Eridania.

A chiarirlo è la sindaca di Sarmato, Claudia Ferrari, che – benché il Comune non abbia voce in capitolo nella scelta autorizzativa – ha comunque scritto una lettera ad Arpae e agli altri enti per invitarli a tenere caldamente in considerazione le varie criticità che stanno dietro al progetto.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ