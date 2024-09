In auto con coltellino, cacciavite e bastone: denunciati due uomini

Negli ultimi 15 giorni la polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e Pontenure ha intensificato i controlli per prevenire i reati contro il patrimonio con servizi specifici diurni e notturni.

Durante questa attività, gli agenti hanno denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, due cittadini rumeni che si muovevano sul territorio a bordo di veicolo straniero.

Con la collaborazione di una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Piacenza, i due soggetti sono stati portati in questura a Piacenza per l’identificazione, e di seguito sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il porto di arnesi atti ad offendere.

Con l’ausilio di unità cinofila, sono stati inoltre effettuati controlli serali nelle varie aree gioco dei Comuni, quattro persone sono state segnalate alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.