Lilt, il cammino della salute attraversa Piacenza: tre eventi con Filippo Arcelloni

Il Cammino della salute, iniziato il 21 settembre dal Gran San Bernardo dal pellegrino Filippo Arcelloni, testimonial della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Piacenza, passa questo fine settimana dai nostri territori.

Domenica 29 settembre Arcelloni farà tappa a Piacenza, dove alle ore 20.30 sarà ospitato dalla Biblioteca di San Nicolò per presentare la sua conferenza-spettacolo Camminare, pellegrinare. Durante la serata, aperta al pubblico con ingresso libero, il pellegrino racconterà il suo percorso sotto una prospettiva umana, personale, legata alla salute e al benessere.

Il giorno seguente, lunedì 30 settembre alle ore 9.15, Arcelloni parteciperà all’inaugurazione dell’ambulatorio LILT di Piacenza, situato in Via Giacomo Lanza 55 a Piacenza, presso il Centro Remedium.

L’evento vedrà la partecipazione dei medici dell’ambulatorio, dei rappresentanti del Comune e dell’AUSL cittadina e sarà seguito da un momento conviviale.

Sempre nella mattinata di lunedì 30 alle ore 11.30, il pellegrino incontrerà due classi del Liceo Cassinari con cui raggiungerà a piedi il Palazzo Vescovile.

Arcelloni instaurerà coi ragazzi un dialogo sugli stili di vita salutari e sull’importanza della consapevolezza già in giovane età per il mantenimento della salute.

Questo incontro si concluderà in Duomo con una benedizione del Vescovo Adriano Cevolotto per Arcelloni e per gli studenti partecipanti.

Tre appuntamenti che sottolineano il valore del camminare come strumento di riflessione sulla salute e il benessere, coinvolgendo la comunità piacentina in un percorso condiviso verso la consapevolezza e la prevenzione.