Tribune, fari e scale: così rinascerà l’Arena Daturi, via al progetto da 500mila euro

Tribuna con quasi 700 posti a sedere, illuminazione con torri faro, rifacimento della rampa di accesso da viale Risorgimento, una nuova da largo Brigata Piacenza (sul retro di Palazzo Farnese) per l’ingresso dei disabili, un percorso pedonale ad hoc.

Sono le principali caratteristiche del progetto di riqualificazione del campo Daturi per farne un’arena adatta a ospitare eventi di intrattenimento (spettacolo, concerti, eccetera), progetto di cui è pronta la versione esecutiva redatta dall’architetto di Mantova, Mirko Veronesi (50mila uro il compenso).

Il Comune l’ha approvata aprendo così alla fase di gara per l’aggiudicazione di lavori di 500mila euro di importo (Iva inclusa). L’intervento ricomprende un nuovo percorso pedonale per l’acceso all’area tra viale Risorgimento, piazza Cittadella, via Maculani e l’ex Laboratorio Pontieri, la riqualificazione della struttura che ospita le tribune, il riordino di tutte le pavimentazioni e una “nuova illuminotecnica e impiantistica elettrica che favorisca condizioni di sicurezza e rispetto dei disposti in materia di illuminazione di sicurezza in situazione di evento di trattenimento temporaneo”, viene evidenziato nelle relazioni tecniche.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTÀ