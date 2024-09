Castello, forno crematorio per animali al polo logistico: il no del consiglio comunale

Il consiglio comunale di Castel San Giovanni ha espresso parere contrario all’istituzione di un forno crematorio per animali alla logistica. L’ipotesi che all’interno del polo logistico, in via Dogana Po, possa essere costruito un forno crematorio, un inceneritore per animali da affezione non è stata accolta di buon grado.

Piacere Castello, tramite i consiglieri Maricristina Ceruti e Giuseppe Coiro, ha presentato alla sindaca Valentina Stragliati un’interrogazione per avere delucidazioni.

Due le preoccupazioni sollevate in fatto di emissioni in atmosfera e aumento del traffico.

Dai dati forniti da Stragliati, che si è detta “totalmente contraria” si sa che la richiesta arriva da Altair Funecap Italia Spa e riguarda “animali da affezione all’interno di un edificio già esistente”.

“Non sarà trascurata nessuna iniziativa per impedire tale insediamento pur non avendo l’amministrazione alcuna discrezionalità”.