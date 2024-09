Motonautica Europeo F500, colpo grosso di Marian Jung

Sulle acque del lago di Rogozno (Polonia), colpo grosso dello slovacco Marian Jung che fa suo il titolo di campione europeo 2024 della classe F500 precedendo il favorito Marcin Zielinski. Sul podio sale anche Erko Aabrams mentre il nostro Giuseppe Rossi, dopo una discreta prima manche, è stato bersagliato dalla sfortuna (sotto forma di noie meccaniche) concludendo al settimo posto.

Il duello tra Marian Jung e Marcin Zielinski è stato vibrante fin dalle prime virate. Erko Aabrams ha cercato, specialmente nella prima manche, di inserirsi ma a gioco lungo si è arreso. Jung ha sfoderato una guida perfetta, Zielinski ha stranamente sofferto qualche passaggio a vuoto ed è stato costretto ad inseguire. Nella seconda manche, però, il polacco parte benissimo e ristabilisce la pariglia: 1 a 1. Si va alla terza gara e la sfida tra i “magnifici due” evidenzia il nuovo allungo di Jung. Tra gli addetti ai lavori serpeggia una soluzione alla pari con vittoria assoluta decretata dalla manche più veloce. Invece, colpo di scena, Marcin Zielinski, all’inseguimento, viene tradito dal motore (ma probabilmente non sarebbe riuscito a chiudere primo) e consegna il titolo Europeo a Marian Jung. Un successo strameritato per il pilota slovacco, ancora più bello per avere spezzato la “dittatura” di Marcin Zielinski da un paio d’anni a questa parte.

La classifica finale: 1) Jung, 2) Zielinski, 3) Aabrams, 4) Havas, 5) Loukotka, 6) Kluge, 7) Rossi e poi a seguire Copak, Csako, Surkov, Strumnik e Marinov. Grande assente lo slovacco Robert Hencz.

L’articolo di Roberto Lambri