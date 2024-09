Parroco da 70 anni: la frazione Sant’Antonio in festa con padre Marcandella

Domenica 29 settembre 2024, la messa delle ore 11 nella chiesa di Sant’Antonio di Castell’Arquato sarà occasione per celebrare Padre Angelo Marcandella: la ricorrenza dei 50 anni di parroco a Sant’Antonio in Costa Orzata si unisce a 75 anni di professione religiosa nella Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria 70 anni di ordinazione sacerdotale.

Sono anniversari che per Padre Angelo rappresentano un atto di ringraziamento a Dio per questo tempo, che arrotola e srotola come un gomitolo: “A cinque anni stavo guardando il Papa in televisione. Era in Belgio e con lui c’era Padre Damiano: apparteneva alla Congregazione dei Sacri Cuori, che ho conosciuto a dodici anni, poi a diciannove ho preso i voti. Le tappe successive? Nel 1954 sono stato ordinato sacerdote, nel ‘56 sono tornato in Italia, a Trento, nel ’74 sono arrivato a Sant’Antonio, dove pensavo di rimanere solo due anni!”, racconta accennando alla casa per ferie “La Ballotta”, fondata all’epoca a Pontenure grazie al signor Ferrari, per accogliere tanti ragazzi bisognosi di un tetto.

Tra le esperienze più significative una sorta di pedibus moderno, ma degli anni Settanta: ideato con San Tommaso, confratello spagnolo, per accompagnare quotidianamente i ragazzi a scuola. E tra le peculiarità il giorno della prima comunione, tradizionalmente celebrata il giovedì santo.

L’invito di Padre Angelo è rivolto ai giovani: “Le nuove famiglie non fraternizzano tra di loro. Sembrano vittime del mondo che viviamo, dove regna la violenza. Bisognerebbe continuare ad insegnare ad amare”.

L’ARTICOLO DI FEDERICA DUANI SU LIBERTA’