L’Ausl di Piacenza accoglie Filippo Trapani, nuovo direttore di Malattie infettive

Filippo Trapani è il nuovo direttore di Malattie infettive. Classe 1981, Trapani è stato nominato, dopo selezione pubblica, dal direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Paola Bardasi.

“Siamo soddisfatti dell’arrivo in Azienda del dottor Trapani – evidenzia Bardasi – professionista di grande competenza che, siamo certi, porterà il suo contributo alla realtà sanitaria di Piacenza”.

Laureato a Bologna, dove ha conseguito la specializzazione in Malattie infettive, ha iniziato la carriera professionale al Policlinico Sant’Orsola di Bologna e all’Istituto di Montecatone, ospedale di riabilitazione centro di riferimento nazionale di alta specializzazione per la riabilitazione di persone con lesioni midollari e cerebrali acquisite.

“Qui – sottolinea il neo direttore Trapani – ho avuto modo di lavorare fin da subito sul trattamento di pazienti, anche in terapia intensiva, colonizzati da batteri multiresistenti affinando le mie conoscenze sul campo e portando avanti anche l’attività di consulenza al Sant’Orsola per il trattamento di pazienti immunodepressi e con infezioni nosocomiali complesse. Durante la pandemia, per un paio di anni, ho diretto un reparto di 25 posti letto con un’equipe di 10 specialisti, affiancando questa all’attività di reparto con la gestione di pazienti con Hiv complesso, complicanze di epatiti e cirrosi o tubercolosi complicate”.

“Metterò questa esperienza al servizio dell’Ausl di Piacenza raccogliendo l’eredità del dottor Mauro Codeluppi, professionista che stimo e che ha saputo creare un ambiente di lavoro soddisfacente e stimolante per tutto il personale del reparto, condizione fondamentale, a mio parere, per fornire un servizio di alto livello qualitativo ai pazienti. Da qui partirò per portare a compimento gli obiettivi aziendali che mi sono stati dati, a cominciare dall’appropriatezza della terapia antibiotica sia in ambito territoriale sia in ambito ospedaliero, offrendo ampia e piena collaborazione ai medici di famiglia e ai colleghi di altri reparti. Parallelamente porteremo avanti la gestione dei pazienti con Hiv e virus epatitici e saremo particolarmente impegnati nella collaborazione con gli altri professionisti aziendale nella gestione delle complicanze infettive in ambito chirurgico e in terapia intensiva, per garantire appropriatezza delle cure proseguendo il buon lavoro già avviato dal dottor Codeluppi”.

“Il dottor Trapani – conclude Bardasi – sarà impegnato a portare avanti e sviluppare l’importante lavoro svolto dal dottor Codeluppi nell’ambito dell’antimicrobial stewardship, ovvero tutti quegli sforzi coordinati per promuovere l’uso ottimale degli agenti antimicrobici. Questa attività strategica svolta dal reparto di Malattie infettive non si esaurisce in ambito ospedaliero ma va sempre più integrata e connessa anche con i servizi territoriali. L’equipe del dottor Trapani potrà quindi portare una serie di consulenze di alto livello rispetto all’uso appropriato e consapevole degli antibiotici. Inoltre, il nuovo direttore dovrà garantire la proficua collaborazione già in essere con la Regione Emilia-Romagna e dare impulso a quell’attività di ricerca e studio, in particolare in sinergia con l’Università, verso cui l’Ausl si sta orientando negli ultimi anni”.