“Fisica al Gotico”, in mostra gli esperimenti degli studenti dei licei scientifici

Palazzo Gotico è pronto a trasformarsi in un vero e proprio laboratorio di fisica, con tanto di esperimenti e dimostrazioni pratiche. Torna la seconda edizione di “Fisica al Gotico”, con gli studenti degli indirizzi scientifici dei licei Respighi, Colombini e Gioia di Piacenza, oltre al Volta di Castel San Giovanni e il Mattei di Fiorenzuola, chiamati a mettere in mostra diversi esperimenti di fisica su dieci argomenti diversi.

In veste di spettatori, da mercoledì a venerdì, saranno gli studenti di elementari e superiori che potranno assistere e interagire. Sabato, invece, dalle 8.30 alle 13.30 le porte di Palazzo Gotico saranno aperta a tutta la cittadinanza.