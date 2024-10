“In via San Bartolomeo oltre 280 bus al giorno in pochi metri, così è invivibile”

Oltre 280 passaggi di autobus nell’arco di un solo giorno. “Sono 281, per l’esattezza” puntualizzano alcuni residenti di via San Bartolomeo, in pieno centro storico a Piacenza. È proprio da questo dato che nasce la loro protesta: gli abitanti della zona hanno deciso di lanciare una raccolta firme per chiedere la riduzione del traffico del trasporto pubblico in questa piccola arteria che collega via Tramello a via Borghetto.

Il disagio è presto spiegato da Mario Celli: “Abbiamo rilevato 281 corse da lunedì a venerdì in via San Bartolomeo, con una media di un passaggio ogni tre minuti. Nelle ore centrali della giornata, gli autobus passano ogni due minuti, iniziando alle 6:30 del mattino e proseguendo fino alle 20:30 di sera”. Celli sottolinea come la situazione vada oltre i numeri: “Per chi vive qui, questo rappresenta un disagio enorme, con livelli di rumore insostenibili e vibrazioni che, a mio parere, possono anche danneggiare gli edifici, molti dei quali storici e quindi più vulnerabili”.

Non è la prima volta che i residenti di via San Bartolomeo portano avanti una battaglia simile: già nel 2010 avevano tentato di far sentire la loro voce, ma senza successo. “Mia cugina, residente in via Borghetto, aveva avviato una raccolta firme per lo stesso problema. Oggi, sono io a portare avanti le istanze dei residenti e, anche con l’aiuto della consigliera comunale Gloria Zanardi e del consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri, stiamo cercando di aprire il dialogo con le istituzioni per trovare una soluzione”.

Anche Marina Marchetti descrive il disagio quotidiano: “Ogni volta che passa un autobus, la mia scrivania trema. Anche se il mio studio si trova nella parte interna della casa, separato da un cortile dalla facciata principale, il passaggio continuo dei mezzi pubblici provoca vibrazioni costanti, non solo dei muri ma anche dei pavimenti”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: