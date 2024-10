Sicurezza passiva per anziani fragili over 75, al via il progetto Irma di assistenza

La sicurezza passiva degli anziani fragili over 75 è l’obiettivo del progetto Irma, Innovative Remote Monitoring and Assistance, che vede capofila il Consorzio Sol.Co. Piacenza, assieme ai partner Comune di Piacenza, Acer, Auser e sostenuto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano attraverso il finanziamento del bando Anziani, mentre nel ruolo del consulente c’è WeCareMore – Centro per la ricerca e l’innovazione di Aias Bologna.

Si tratta di un sistema di monitoraggio ambientale e comportamentale, che tramite sensori installati nelle stanze dell’appartamento consente di verificare lo stato di attività delle persone residenti, come ad esempio cadute, ripetute o anomale alzate notturne o di accensioni di luci e tv.

avvio del progetto

Il progetto prevede la “sensorizzazione” di alcuni appartamenti di edilizia residenziale pubblica (Acer Piacenza) dove risiedono anziani “over 75” fragili. L’intervento prevede l’individuazione del target di anziani da coinvolgere, la progettazione e la configurazione del kit per ogni appartamento, l’installazione dei sensori e la sperimentazione con l’attivazione di una centrale di monitoraggio.

L’obiettivo è quello di connettere, rafforzare e innovare i servizi rivolti alle persone anziane e alle loro famiglie, grazie alla ricerca di soluzioni che migliorino la capacità di rispondere in modo più flessibile, accessibile e tempestivo all’insorgere di bisogni sempre più diffusi e complessi.

Il progetto si propone inoltre di favorire la permanenza al domicilio di anziani fragili come alternativa alle strutture di accoglienza, di supportare caregivers e servizi del territorio (Comune di Piacenza e Acer) nella costruzione di un progetto assistenziale di cura. L’iniziativa prevede l’individuazione di 20 anziani (15 anziani soli, 5 coppie di anziani), la progettazione e il test dei sistemi di monitoraggio ambientale e comportamentale, l’installazione dei kit di sensori negli alloggi (bilocali, con copertura di tutti gli ambienti) e la sperimentazione con l’attivazione di una centrale di monitoraggio, in collegamento con i servizi territoriali.

centrale di monitoraggio

È la prima volta che un progetto prevede che la centrale di monitoraggio svolga contestualmente sia la funzione di controllo dei parametri ambientali che un supporto socio-relazionale con un operatore di comunità e di prossimità, con offerta di ascolto, compagnia (da remoto) e orientamento verso contesti e iniziative di socializzazione per la terza età presenti sul territorio. Il progetto intende intercettare preventivamente l’insorgenza di problematiche psicofisiche e comportamenti che segnalano la perdita di autonomie nell’anziano. In ottica futura, il servizio potrà essere messo a sistema nell’ambito dei servizi territoriali offerti e potrà eventualmente coinvolgere anche i Servizi Sanitari che potranno beneficiare delle innovazioni attivate.

ALCUNI DEI SENSORI UTILIZZATI:

* Contatto magnetico: Monitoraggio dell’apertura/chiusura della porta di ingresso o di altri vani (finestre, frigorifero, cassetti, …)

* Sensore letto: Rilevazione della presenza dell’utente nel letto

* Sensore movimento: Rilevazione dei movimenti delle persone all’interno degli ambienti (include sensore di temperatura e luminosità)

* Presa controllata: Controllo di una presa di corrente, permettendo il controllo automatico di una luce di cortesia o di altri dispositivi; permette inoltre il monitoraggio del consumo (e quindi dell’utilizzo) della TV o di altri elettrodomestici con potenza massima minore di 2,5 kW

* Luce crepuscolare: Luce di cortesia notturna con sensore crepuscolare integrato

* Pulsante chiamata: Pulsante a parete ad alta visibilità e bassa forza di attivazione (rosso).

Per le coppie di anziani saranno aggiunti ulteriori sensori:

* Sensore fumo: Rilevazione di presenza di fumo nell’ambiente in cui è installato

* Sensore allagamento: Rilevazione di presenza di acqua a terra nell’ambiente in cui è installato

* Sensore poltrona: Rilevazione della presenza dell’utente su una poltrona o di una seduta del sofà.