Svolta per il Gruppo Libertà: da oggi Gian Luca Rocco nuovo direttore

Non solo per il quotidiano Libertà, ma per tutto il gruppo Editoriale oggi è un giorno di svolta: cambiano infatti i direttori dli Libertà, Telelibertà e Liberta.it.

“Un giorno veramente importante – ha spiegato il vicepresidente Alessandro Miglioli – perché per la prima volta la direzione delle tre testate viene unificata. Libertà è un gruppo a tutti gli effetti ed era importante che vi fosse un unico direttore”.

Gian Luca Rocco, direttore editoriale del gruppo già da un anno, assume la direzione al posto di Pietro Visconti (Libertà) e Nicoletta Bracchi (Telelibertà e Liberta.it).

Ieri il saluto a Pietro Visconti “che non ci lascia definitivamente perché continuerà a scrivere per noi” spiega l’avvocato Miglioli; oggi il ringraziamento del vicepresidente a Nicoletta Bracchi: “Vorrei ringraziarla per il lavoro egregio che ha svolto in questi anni, un lavoro molto importante e molto apprezzato. Nicoletta Bracchi non se ne va, resta con noi – aggiunte Miglioli – incaricata di compiti ancora più elevati: sarà responsabile dei rapporti esterni di tutti il gruppo, compresa la Fondazione Ronconi-Prati”.

