Accuse di insulti e umiliazioni alla moglie, professionista a processo

“Farai i soldi sulla strada, le persone come te entrano a casa mia per fare le serve”. Sono le parole che professionista piacentino avrebbe rivolto alla moglie dell’est, insultandola e umiliandola per lunghi anni, privandola anche del denaro per fare la spesa. E’ quanto emerso in un processo che ha avuto in tribunale e che ha visto imputato di maltrattamenti un professionista cinquantenne per fatti avvenuti in città sei anni fa. L’ex moglie di qualche anno più giovane e i tre figli, si sono costituiti parte civile.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’