Borgonovo, sei nuove sedi per associazioni e società sportive. Domenica festa

Le associazioni sportive, e non solo, di Borgonovo trovano nuove sedi. Sabato 5 ottobre, in occasione della Giornata dello Sport, verranno inaugurate sei nuove sedi al cui interno altrettante realtà associative potranno ritrovarsi per progettare le loro attività. Alle 10.30 e poi alle 11 verranno inaugurate due nuove sedi dentro il palazzetto dello sport di Borgonovo, per Pallavolo e Basket, e poi quattro sedi nella palazzina rosa dell’ex Macello per pensionati, Anpi, Pro loco e Rotary. Domenica invece sarà il giorno della festa lungo strade e piazze con circa venti realtà che dal pomeriggio trasformeranno Borgonovo in una grande palestra a cielo aperto.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’