San Damiano capitale delle mongolfiere con la “Aeronautica Balloon Cup”

Per tre giorni, dall’11 al 13 ottobre, l’aeroporto di San Damiano diventa capitale europea delle mongolfiere, con la prima edizione della competizione sportiva aerostatica “Aeronautica Militare Balloon Cup – dalla mongolfiera alla stratosfera”.

La manifestazione, presentata mercoledì 2 ottobre alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti e dell’amministratore delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli, si inserisce nel progetto “Valore Paese Italia”, e si prefigge di essere un evento unico in Europa e di rilievo internazionale, mirato a valorizzare le capacità e le tradizioni dell’Aeronautica.

i valori

Attraverso l’innovazione, il rispetto per l’ambiente e i valori sportivi, l’evento si inserisce anche nel progetto “Valore Paese Italia”, volto a promuovere il patrimonio pubblico e lo sviluppo sostenibile dei territori italiani.

la competizione

La competizione prevede la presenza di mongolfiere a gas e ad aria calda, che si sfideranno in un evento unico in Europa che combina tanto la precisione quanto la distanza. Al di là della competizione, il villaggio aperto al pubblico offrirà eventi collaterali, sorvoli di velivoli storici e moderni dell’Aeronautica, la partecipazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, e attività interattive anche con sportivi di eccellenza, creando un’opportunità per sviluppare sinergie tra economia, cultura, scienza e tecnologia fino a parlare di spazio con gli astronauti.

ingresso libero a tutti e gratuito

L’ingresso al pubblico, gratuito, sarà possibile esclusivamente attraverso accreditamento sul sito www.ballooncup.it.