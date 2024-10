Admo cerca nuovi donatori: sabato 5 ottobre banchetti per la tipizzazione

Torna, sabato 5 ottobre, l’annuale campagna “Match It Now” dell’Associazione donatori midollo osseo (Admo).

L’obbiettivo è quello di raccogliere nuovi donatori attraverso la tipizzazione con prelievo salivare.

L’appuntamento sarà, per tutta la giornata, ai banchetti allestiti in Largo Battisti a Piacenza. Per informare, sensibilizzare, promuovere. Perché donare è un gesto che può fare la differenza, dando speranze di vita a un malato di leucemia o di altre malattie oncoematologiche.

Per iscriversi al registro dei donatori (Ibmdr) occorrono tre requisiti: avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, pesare almeno 50 chili ed essere in buona salute. La possibilità di essere compatibile con una persona fuori dal proprio nucleo familiare è 1 su 100mila. Più persone saranno disponibili a donare, peraltro senza correre nessun rischio e provare alcun dolore, più possibilità avrà il malato di guarire.