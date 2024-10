Tumore al seno, ottobre è il mese della prevenzione. Armonia: “Si può rinascere”

Prevenzione, diagnosi precoci, supporto psicologico e riabilitazione. Ottobre è il mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno e la grande rete della solidarietà piacentina si tinge di rosa a favore di Armonia, associazione che da oltre trent’anni collabora con le strutture ospedaliere e favorisce raccolte benefiche e iniziative di sensibilizzazione.

Il carcinoma mammario è la patologia tumorale più frequente nelle donne e rappresenta circa il 30% di tutti i tumori del genere femminile. Gli ultimi dati riferiscono di un abbassamento dell’età di insorgenza del tumore al seno e l’incidenza del carcinoma mammario per le giovani under 40 è cresciuta del 29% a livello nazionale. A Piacenza ogni anno toccano quota 400 le nuove diagnosi di tumore al seno, numeri che rendono l’idea di quanto sia importante mantenere alta l’attenzione sulla malattia. Una mission che le volontarie di Armonia portano avanti da sempre grazie al prezioso contributo di differenti realtà associative che durante l’anno organizzano eventi e manifestazioni proprio a favore di Armonia e della lotta contro il tumore.

Un ecografo innovativo al Centro salute donne

“Grazie a cene, banchetti, tornei, camminate e tante altre iniziative organizzate da validi amici e compagni di viaggio – spiega Erika Caffi, presidente di Armonia – siamo riusciti ad acquistare e donare al Centro salute donna un ecografo di ultima generazione capace, grazie al contributo dell’intelligenza di artificiale, di scovare anche le lesioni più piccole e consentire quindi di poter iniziare le cure precocemente”.

Le iniziative dell’ottobre in rosa

I messaggi di prevenzione e di sensibilizzazione di Armonia toccheranno l’intera provincia durante il mese di ottobre. Il fitto programma si apre con la Camminata in Rosa organizzata da Promis Gruparel in sinergia con l’associazione Borgo di Sariano e la Nuova Pro loco di Gusano nel pomeriggio di sabato 5 ottobre. Base dell’evento, in memoria di Ilaria Zanetti, sarà l’area verde di Sariano, frazione di Gropparello dalla quale partiranno tre percorsi tra le bellezze della Val Vezzeno. La partenza è prevista dalle 15.30 alle 17.30. Il percorso più lungo, da nove chilometri, porterà i partecipanti a Gusano dove ad attenderli ci sarà la tradizionale Festa delle Castagne. Lungo il tragitto ristori musicali e live painting. Il ricavato dell’evento sarà interamente destinato ad Armonia.

I banchetti di Armonia saranno presenti il giorno dopo alla fiera dell’aglio di Monticelli, il 13 a Calendasco, il 19 a l Vernasca day, il 20 a Fiorenzuola e ad Agazzano e il 27 a Caorso. “La prevenzione è fondamentale – spiega Dante Palli, direttore della Chirurgia senologica e della Breast Unit dell’Ausl di Piacenza che il prossimo 7 novembre sarà ospite della Sala consiliare di Gropparello proprio per un convegno incentrato su prevenzione e diagnosi precoce – e lo diventa ancora di più se unita ai corretti stili di vita come la sana alimentazione e l’attività fisica, anche blanda, quotidiana”.

I gruppi di auto-mutuo-aiuto

Tra le iniziative più importanti sostenute da Armonia troviamo i gruppi di auto-mutuo-aiuto all’interno dei quali chi ha vissuto l’esperienza della malattia può confrontarsi e ascoltare le esperienze di altre donne condividendo emozioni, paure, ma anche tanto coraggio.

“Gruppi tra pari che hanno la caratteristica dell’ascolto, della solidarietà, del non giudizio e dell’accoglienza – le parole di Maria Rosa Ponginebbi che insieme a Fausta Fagnoni svolge il ruolo di facilitatrice -. Crediamo che nei momenti di fragilità il gruppo di auto-mutuo-aiuto possa rappresentare un punto di riferimento importante nel quale poter raccontare le difficoltà, i disagi, ma anche le grandi risorse che caratterizzano le donne”.

Bra Day a palazzo Gotico

Tra le iniziative che coloreranno di rosa il mese di ottobre anche il tradizionale appuntamento con il “Bra Day”, la sfilata di Martino Midali a Palazzo Gotico che giovedì 24 ottobre avrà come protagoniste la bellezza e il coraggio delle donne operate di tumore al seno. “Una giornata di festa dedicata alla prevenzione e alla rinascita delle donne” il commento di Caffi. Del suo stesso avviso il dottor Palli: “Il Bra Day è un simbolo che ha il sapore della guarigione e del desiderio di vivere perché è importante dire alle donne che esiste la possibilità di guarire e di guarire bene”.