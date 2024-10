Vagava sulla strada della Mottaziana impaurito, cane salvato da due automobilisti

Vagava lungo la strada sotto l’acqua. Grazie all’intervento di due automobilisti e all’arrivo tempestivo di una pattuglia della Polizia locale di Borgonovo è stato salvato un cane smarrito e impaurito.

È accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 3 ottobre, sulla strada della Mottaziana. Dopo le 9 è scattata richiesta telefonica alla Polizia Locale di Borgonovo perché un Rottweiler vagava libero sulla strada provinciale sotto la pioggia battente con grave rischio per la circolazione stradale e la sicurezza.

Grazie anche all’apporto di una ragazza e un uomo amanti dei cani che transitavano in zona proprio in quel momento, l’animale – un maschio di 2 anni docile e per nulla aggressivo – è stato accudito evitando che tornasse sulla strada sino all’arrivo della pattuglia.

“Il cane è poi stato preso in custodia dal responsabile del canile di Montebolzone di Agazzano e trasportato presso il rifugio – riferiscono attraverso una nota dalla Polizia locale -. Dai primi accertamenti, l’animale, in ottima salute e dotato di microchip, sarebbe scappato dal cortile di casa. Al proprietario, già rintracciato, sono in corso le valutazioni del Comando di Polizia Locale per la contestazione dell’omessa custodia dell’animale. Fortunatamente non sono stati registrati danni a persone o veicoli”.