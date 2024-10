Nella tarda mattinata di oggi due incidenti si sono registrati in città e provincia.

Sulla strada del Penice un’auto e una moto si sono scontrate e il centauro è finito in ospedale. Incidente anche alla Besurica dove un ciclista è stato investito da un veicolo ed è stato condotto al nosocomio cittadino.

Entrambi i feriti non sarebbero in pericolo di vita.