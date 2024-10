Terrorizza una coppia brandendo un tronchese: ventiduenne denunciato

È stato denunciato per minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere il ventiduenne che nei giorni scorsi a Castel San Giovanni, in pieno giorno e nei pressi del centro commerciale, ha terrorizzato una coppia intenta a passeggiare lungo un viale. Il giovane, visibilmente agitato e senza apparente motivo, dopo aver dapprima infastidito la coppia si è ripresentato poco dopo brandendo un grosso tronchese.

La coppia si è quindi rifugiata all’interno del vicino supermercato, chiamando il 112.

Sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri di Borgonovo, che ha fermato il giovane con ancora addosso la tenaglia. Subito dopo è scattata la denuncia.

ubriaco con una bottiglia rotta in mano

Parecchie ore più tardi, verso l’1.30 di notte, una pattuglia di carabinieri di Castel San Giovanni e l’equipaggio del Radiomobile sono accorsi in via Fratelli Bandiera dove un uomo, palesemente ubriaco in strada e con una bottiglia di vetro rotta in mano, pareva avere intenti autolesivi. I militari, dopo aver calmato l’uomo, hanno fatto intervenire sul posto il personale medico del 118 che ha provveduto a trasportarlo in ospedale per le cure del caso.

massicci controlli in paese

Negli ultimi due giorni i carabinieri di Castel San Giovanni, coadiuvati dai colleghi di Borgonovo, hanno effettuato controlli in paese, sulla via Emilia Pavese e nelle vie che portano all’Alta Val Tidone, impiegando quattro pattuglie e – in caso di necessità – un equipaggio del Radiomobile di Piacenza. Si è trattato di controlli mirati in zone particolarmente frequentate ma anche lungo le vie di accesso, per la prevenzione di reati in genere: i militari hanno controllato 56 veicoli con rispettivi conducenti e passeggeri (88 in totale) e alcuni di loro sono stati sottoposti ad accertamento qualitativo non invasivo per la verifica della guida in stato di ebbrezza. Non sono state riscontrate positività, solo alcune violazioni al codice della strada subito contestate. Diverse le perquisizioni effettuate.

due giovani segnalati per droga

Ad un giovane automobilista 22enne, che era alla guida della sua auto, è stata ritirata la patente di guida ed è stato segnalato alla prefettura in quanto assuntore di stupefacenti: il ragazzo è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.

Nel portafoglio di uno studente 17enne, invece, controllato mentre a piedi attraversava piazza Gramsci, i militari hanno rinvenuto un frammento di alcuni grammi di hashish. Anche lui è stato segnalato quale assuntore.