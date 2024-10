Visite non disdette all’Ausl: 5.700 sanzioni pronte a partire in ottobre

Brutte notizie per chi ha saltato una visita programmata con l’Ausl di Piacenza e non ha disdetto in tempo utile l’appuntamento (entro le ultime 48 ore). Nel mese di ottobre sono pronte a partire, divise in due tranche, 5.700 pratiche.

Oltre la metà, circa 3mila, sono sanzioni amministrative per visite non disdette dai piacentini nel primo quadrimestre del 2024, tra gennaio e aprile. Il resto è rappresentato da azioni di recupero più stringenti.

Ovvero, ingiunzioni per riscuotere debiti pregressi, relativi al 2021, che – immaginiamo facilmente – possano avere la stessa natura (ovvero, visite non effettuate senza essere state disdette a cui era seguita sanzione, mai pagata né giustificata).

L’articolo di Simona Segalini su Libertà