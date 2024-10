Il piacentino Pietro Bosoni a Stanford: studia sistemi di controllo di veicoli elettrici

Dalla passione per la matematica a un dottorato di ricerca a Stanford in California. Pietro Bosoni, 26 anni di Fiorenzuola, ha frequentato il liceo scientifico Melchiorre Gioia di Piacenza, dove ha sviluppato una forte passione per la matematica. Questo interesse lo ha portato a iscriversi al Politecnico di Milano dove ha conseguito la laurea triennale in Ingegneria dell’Automazione e quella specialistica in Automation and Control Engineering. Grazie a una tesi innovativa, realizzata in collaborazione con Mub, ha ottenuto un’opportunità unica: un anno di ricerca a Stanford.

Questa esperienza internazionale ha arricchito le sue competenze e amplificato la sua voglia di esplorare nuove frontiere nel campo dell’ingegneria. Tornato in Italia, Pietro ha lavorato nel settore a Modena, prima di decidere di tornare nuovamente a Stanford per intraprendere un dottorato di ricerca. La sua storia è un esempio di come la passione e la determinazione possano guidare un giovane talento a fare la differenza nel mondo della scienza e della tecnologia.