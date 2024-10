Sostenibilità ambientale: 13 scuole finaliste nel gioco di Cantina Valtidone

Sono tredici le scolaresche che si contendono la palma di vincitrici del premio “La sostenibilità è un gioco da ragazzi” con cui Cantina Valtidone mette in palio ben 11mila euro per sostenere il mondo della scuola.

Tutte e tredici le finaliste hanno sfilato sul palco del teatro di Pianello per illustrare ognuna i propri progetti sui temi della sostenibilità ambientale. Il 9 novembre, in occasione della Festa del PIcchio Rosso, il vino novello, verranno svelati i nomi dei progetti giudicati migliori e quindi vincitori. La premiazione si terrà come sempre nei locali di Cantina Valtidone a Borgonovo. “In quell’occasione – dice il presidente Gianpaolo Fornasari – sarà bellissimo vedere il nostro stabilimento popolarsi di tanti giovanissimi che sono i veri protagonisti di questa iniziativa”.

A valutare tutte le idee in gara è una giuria di cui faranno parte Matteo Marenghi (Confcooperative), Walter Adami (grafico), Paolo Cagnani (pubblicista), Alberto Brenni (storico giornalista), Sara Monaco (agronoma) e il presidente Fornasari.