Prende la moglie a bastonate fino a tramortirla davanti ai figli piccoli: arrestato

Marito rompe la testa alla moglie a bastonate davanti ai figli piccoli e finisce in una cella delle Novate.

È accaduto sabato sera a Castel San Giovanni, dove una coppia di marocchini ha cominciato a litigare per futili motivi. In quel momento in casa vi erano i figlioletti in tenera età della coppia. L’uomo ad un certo punto ha perduto la testa e ha afferrato un bastone, colpendo ripetutamente la moglie alla testa fino a tramortirla.

La donna ha avuto appena il tempo di chiamare il 112 prima di crollare sotto i colpi del bastone. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Castel San Giovanni con un’ambulanza. Il marito violento, compreso che i carabinieri stavano per arrivare, è fuggito, ma è stato scovato dai militari mentre tentava di nascondersi in un vicino parcheggio. La donna è stata portata d’urgenza all’ospedale per ferite alla testa e al petto. Fortunatamente non corre pericolo di vita, ma le lesioni sono apparse serie.

L’uomo, un marocchino trentenne non nuovo a liti e percosse di cui ha fatto spese la moglie, è stato condotto in caserma e arrestato. Il magistrato di turno ha disposto il suo trasferimento immediato nella casa circondariale delle Novate dove è stato rinchiuso in una cella.