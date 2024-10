Tragica uscita di strada con la moto, centauro di Morfasso perde la vita a Bore

Un 23enne residente a Morfasso ha perso la vita nella serata di domenica 6 ottobre in un incidente stradale a Bore, sull’appennino parmigiano. Il giovane era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo ed è finito contro il muro di un’abitazione.

Sul posto, oltre all’eliambulanza, sono intervenuti la pubblica assistenza di Pellegrino Parmense, i sanitari del 118 con l’automedica da Fidenza, l’auto infermieristica da Varsi che hanno tentato la rianimazione, ma purtroppo per il 23enne non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche i carabinieri di Salsomaggiore e Pellegrino Parmense per i rilievi.