Carpaneto, canti e balli alla casa di riposo: “Per riportare alla memoria i bei ricordi”

Momento di musica e canti alla casa di riposo di Carpaneto, in occasione della ricorrenza della Festa dei Nonni,

Sabato 5 ottobre un gruppo di volontari ha intrattenuto gli ospiti e i loro parenti, con un pomeriggio di canzoni d’altri tempi, per riportare alla memoria i ricordi più belli.

“Come dice papa Francesco, i nonni sono la speranza di un popolo, perché portano con sé la saggezza della storia, sono la memoria della comunità – ha spiegato il consigliere delegato alle Politiche socio-sanitarie, Maria Luisa Rossi -. Tenendo in mente queste parole abbiamo realizzato alla Casa di riposo un momento di allegria, di scambi di sorrisi, di pensieri e risate. Nella convinzione che la festa dei nonni 2024, per dare seguito alla richiesta “venite ancora!!”, sia la prima tappa di una serie di incontri, ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima e costruttiva esperienza: il Gruppo Alpini di Carpaneto per i canti, Emanuele Fornaroli e Gino Malvermi che hanno suonato l’armonica a bocca, il fisarmonicista Ghisoni, il Panificio Devoti che ha confezionato le torte offerte da Zanelli Abbigliamento, la Direttrice e il CdA della Casa di Riposo, Angela Rossi per i canti e per l’aiuto, e tutte le maestranze della struttura, l’Ufficio sociale del nostro Comune”.