Il presidente della Ricci Oddi Massimo Toscani si racconta a “Lo Specchio”

Nella seconda puntata de “Lo Specchio di Piacenza”, format ideato e condotto da Nicoletta Bracchi, è in programma un’intervista esclusiva con il notaio Massimo Toscani, attuale presidente della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi.

L’appuntamento è fissato per questa sera, martedì 8 ottobre, alle 20.30 su Telelibertà. Figura di spicco nel panorama culturale piacentino e non solo, Toscani è stato presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano per due mandati e ha lasciato un segno profondo prima di cedere il testimone a Roberto Reggi.

Oggi, con il suo ruolo alla guida della Ricci Oddi, una delle pinacoteche più importanti d’Italia, si sta dedicando con rinnovata energia al rilancio di questa realtà.

Un’occasione preziosa per scoprire da vicino le sfide e le ambizioni di Massimo Toscani, che con la sua visione punta a far risplendere nuovamente la Galleria Ricci Oddi, portandola ad essere un punto di riferimento imprescindibile per l’arte moderna. In luce gli obiettivi strategici per il futuro della galleria, delineando le azioni necessarie per portare la Ricci Oddi al centro della scena artistica nazionale e internazionale.

Attraverso interviste stimolanti e approfondimenti mirati, “Lo Specchio di Piacenza” continua a raccontare non solo i successi e i traguardi raggiunti, ma anche le sfide, i sogni e le ambizioni di chi, con il proprio lavoro e la propria passione, contribuisce a rendere Piacenza un luogo vivace e dinamico.