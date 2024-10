Incendio in un’abitazione a San Giorgio: intervengono i vigili del fuoco, nessun ferito

Nella tarda serata di ieri, lunedì 7 ottobre, le squadre dei vigili del fuoco di Piacenza sono intervenute a San Giorgio per spegnere un incendio scoppiato in un’abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 23, quando i residenti di via Padre Carolfi hanno chiamato il 115 per segnalare un intenso rogo all’interno del garage di un edificio. In pochi minuti sono giunti sul posto due mezzi dei pompieri, accompagnati in via precauzionale da un’ambulanza della Pubblica assistenza di San Giorgio.

Per fortuna, non ci sono stati feriti o intossicati a seguito dell’episodio.