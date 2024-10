Rottofreno, nuova collocazione delle campane per la raccolta degli indumenti

Nelle prossime settimane saranno gradualmente rimosse dalla posizione attuale le campane per la raccolta degli indumenti distribuite sul territorio comunale di Rottofreno e saranno riposizionate all’interno della Piazzola Ecologica situata nella zona industriale Cattagnina, via Calabria.

le ragioni dello sportamento

“Lo spostamento si è reso necessario in quanto, soprattutto a seguito dei fine settimana, si è riscontrata la presenza di indumenti, sacchi, scarpe e materiali vario, abbandonati a lato delle campane – si legge nella nota dell’amministrazione comunale -. Inoltre spesso sono segnalate persone che con l’ausilio di ganci e attrezzi, s’intrufolano all’interno del sistema girevole di cui sono dotate le campane per prelevare quanto contenuto all’interno della campana stessa, mettendo anche in pericolo la propria incolumità. Una volta fatti uscire gli indumenti vengono in parte selezionati e portati via, e in parte abbandonati a terra”.

“Molte volte sono stati ritrovati anche alcuni materassi che, in caso di pioggia, si inzuppano di acqua e diventano di difficile rimozione a causa del loro peso – prosegue il comunicato -. Spiace per il fatto che i cittadini dovranno conferire gli indumenti fino alla Piazzola Ecologica della Cattagnina, ma la situazione igienico-sanitaria, di degrado e sporcizia è insostenibile. La Piazzola Ecologica deve diventare sempre più il vero punto di riferimento per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto che sarà gestito da Iren nei modi previsti dalle normative vigenti”.

nuovi orari della piazzola ecologica

Il Comune fa sapere anche che la Piazzola Ecologica ha ampliato gli orari e i giorni di apertura per essere a disposizione dei cittadini anche il sabato e la domenica.

Orari piazzola ecologica Zona Industriale Cattagnina – Via Reggio Calabria:

Lunedì 09:00-13:00

Martedì 09:00-13:00

Mercoledì chiuso

Giovedì 09:00-13:00 e 15:00-17:00

Venerdì chiuso

Sabato 09:00-13:00 e 15:00-18:00

Domenica 09:00-12:00