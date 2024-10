Tour de France, dalla cena in giallo 2mila euro a testa a Croce Rossa e Croce Bianca

La generosità dei piacentini si è fatta sentire anche durante lo storico Tour de France. Più che positivo infatti il bilancio della “cena in giallo”, l’evento organizzato nei giorni precedenti la gara in via Calzolai da Confcommercio e Vita in Centro a Piacenza con la collaborazione delle associazioni di categoria e dei residenti della zona: la manifestazione, sotto il titolo di “La Grande Soirèe pour le Tour”, ha raccolto un totale di 4mila euro che sono stati donati in parti uguali di 2mila euro a testa alle sedi locali di Croce Bianca e Croce Rossa.

I due maxi-assegni sono stati consegnati stamattina, martedì 8 ottobre, in Comune alla presenza dell’assessore al commercio Simone Fornasari che ha ringraziato “tutti coloro che hanno dato vita a questa iniziativa in un luogo così caratteristico di Piacenza, ricco come nessun altro di botteghe storiche e che per questo è teatro di una progettualità che dà sempre i suoi frutti”.

Soddisfatto il presidente di Confcommercio Piacenza Gianluca Barbieri, per un evento “che ha voluto sfruttare questo grande richiamo del Tour de France a Piacenza pensando di coniugarlo con la beneficenza e ne siamo contenti perché l’esito è stato veramente positivo. I due contributi sono per altrettante realtà che soprattutto negli ultimi anni hanno fatto tantissimo per aiutare la sanità sul territorio piacentino. Se verrà ripetuta? Ci stiamo appunto pensando, verrà fatto qualcosa di simile che sarà abbinato a un evento molto importante”. Non più in giallo ovviamente, ma con un altro colore.

Nel frattempo, Croce Bianca e Croce Rossa stanno già pensando a come utilizzare il frutto della solidarietà dei propri concittadini. Alessandro Miglioli, presidente di Croce Bianca, ha spiegato che “noi ci occupiamo di tutto ciò che serve per fare del bene alle persone nell’ambito dell’emergenza-urgenza, del trasporto disabili e di persone malate: mi è difficile dire per che cosa useremo questa somma, probabilmente per un pezzettino di un pulmino che stiamo cercando di comprare”.

“Noi per acquistare un’ambulanza – le parole della vicepresidente di Croce Rossa Lydia Ansaldi – mi auguro che l’iniziativa venga ripetuta anche in futuro per poter supportare i nostri progetti, ringrazio di cuore tutti coloro che ci hanno aiutato e chi ha organizzato la cena”.