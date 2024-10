Tragedia di Linate, Piacenza rende omaggio alle vittime: “Impossibile dimenticare”

L’omaggio floreale ai piedi della stele commemorativa, nel cuore dei giardini “Vigili del fuoco” all’Infrangibile. Il gonfalone della Città di Piacenza – accompagnato dalla presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo e dagli assistenti scelti della polizia locale Palma Schena e Nicolò Barone – tra le navate della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, dove l’abate monsignor Carlo Faccendini ha officiato la celebrazione religiosa in suffragio delle vittime.

Così, 23 anni dopo il tragico incidente aereo di Linate costato la vita a 118 persone, la nostra comunità ha condiviso il ricordo delle vittime, stringendosi in particolare agli affetti di Luca Polastri, Marco Moroni e Simone Agosti, che in quell’otto ottobre del 2001 si trovavano a bordo del volo SAS diretto a Copenaghen.

“Il tempo – sottolinea Gazzolo – non può cancellare l’amore di familiari e amici, né la coscienza di un Paese civile che, da eventi drammatici come quello di cui si celebra oggi l’anniversario, deve trarre un monito importante innanzitutto nel rispetto di chi ha pagato il prezzo più alto delle negligenze, dell’inosservanza delle regole, delle inefficienze nell’aggiornamento dei sistemi essenziali di sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti. Oggi, insieme alla sindaca di Castelvetro Silvia Granata, ho potuto incontrare anche i genitori di Simone Agosti, la mamma Mirta e il papà Vittorio che è vice presidente del comitato che riunisce i parenti delle vittime: nell’esprimere la vicinanza delle istituzioni e della comunità piacentina, sento anche il dovere di ringraziare ciascuno di loro per l’impegno profuso nel nome dei propri cari. Rinnovare e custodire la memoria ci dà la forza collettiva per andare avanti”.