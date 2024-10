“Il tumore al seno è un big killer”: con Lilt mammografie e camper della salute

“Il tumore al seno è un big killer”. Un monito, quello di Franco Pugliese, presidente di Lilt Piacenza, supportato dai numeri che sia a livello locale che nazionale posizionano il carcinoma mammario al primo posto tra i tumori per frequenza. “Un tumore che – sottolinea Pugliese – colpisce le donne non solo in età avanzata”.

Nel Piacentino ogni anno sono circa 400 le nuove diagnosi e riguardano donne sempre più giovani. “Una mia giovane parente – racconta il presidente di Lilt Piacenza – è stata colpita dal tumore al seno e ha dovuto affrontare un percorso duro, ma fortunatamente vincente. Questa ragazza adesso oltre che essere sopravvissuta sta vivendo una nuova vita”.

Mese della prevenzione

Durante il mese rosa della prevenzione sono diverse le iniziative messe in campo dalla Lega italiana contro i tumori in sinergia con le strutture sanitarie pubbliche e anche attraverso i propri ambulatori. “Per tutto il mese Lilt Piacenza mette a disposizione un medico senologo che eseguirà visite di prevenzione all’interno del nuovo ambulatorio di via Lanza – spiega Pugliese -. Per prenotare la visita basta contattare il numero 0523 384 706″. “Grazie al nuovo ambulatorio della salute di via Lanza – continua Pugliese – cercheremo di far diventare le visite senologiche un’attività permanente che va ben oltre il mese di ottobre”.

Il camper della salute: mammografie a domicilio

Da novembre via al camper della salute in giro per tutta la provincia: “Andremo nei centri lontani dalla nostra città per portare la prevenzione in case delle persone – commenta Pugliese – per raggiungere chi, anche a causa della pandemia, da tempo non effettua una mammografia”. Nello stesso periodo il camper della salute sosterà anche presso le aziende del territorio che ne faranno richiesta. Le prevenzione targata Lilt Piacenza prosegue quindi con attività fisse e prolungate nell’ambulatorio di via Lanza e mobili attraverso il camper della salute.