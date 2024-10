“Intere zone di Castel San Giovanni sono al buio nelle prime ore della mattinata”

Intere zone di Castel San Giovanni, poco prima che faccia giorno, restano al buio. Lo segnalano alcuni residenti. “Dalle 6.45 del mattino – dicono – Castello è come se si spegnesse restando per la gran parte senza luce”.

“In estate a quest’ora – aggiungono – c’è già luce, motivo per cui si può uscire tranquillamente di casa senza problemi ma in questa stagione, soprattutto quando c’è coperto o quando piove come in questi giorni, è ancora buio pesto”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ