Castel San Giovanni, gatto incastrato nel cofano di un’auto: salvato dai pompieri

Momenti di apprensione in via Pascoli, a Castel San Giovanni, dove un gatto è rimasto incastrato nel cofano di un’auto per ore, miagolando disperatamente. Il suo pianto ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno subito avvisato i pompieri. Giunti sul posto, i vigili del fuoco sono riusciti a liberare l’animale e lo hanno affidato a un veterinario per gli accertamenti del caso.