Controlli di settembre: 32 segnalazioni per droga, 31 patenti ritirate e 53 incidenti

Settembre è stato un mese particolarmente intenso per le forze dell’ordine di Piacenza, impegnate in una fitta rete di controlli del territorio disposti dal prefetto Paolo Ponta. Passate al setaccio tutte le aree ritenute maggiormente sensibili in riferimento allo spaccio, ai reati predatori, alle condotte di guida a rischio, nonché alle varie forme di mala-movida e abusivismo anche commerciale.

le zone controllate

Sul fronte del controllo del territorio sono stati effettuati nel mese di settembre 12 servizi straordinari, coinvolgendo anche il contingente delle unità militari assegnati a Piacenza città nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. I controlli hanno interessato, in città, le zone della stazione, via Roma, via Colombo, zona Pubblico Passeggio, viale Dante, via Amendola, via Bolzoni (e zone limitrofe), Piazzale Torino, Largo Erfurt, via Alberoni (nei pressi dei Giardini Merluzzo), giardini pubblici di via Manfredi, via Emilia Pavese, via Calciati. In provincia, invece, i controlli hanno riguardato i comuni di Fiorenzuola, Castel San Giovanni e Monticelli d’Ongina.

segnalazioni e denunce per droga

Sottoposti a controllo anche esercizi commerciali, bar/tabacchi, sale giochi e slot, con i relativi avventori. Sono stati effettuati 1.207 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, segnalate 32 persone alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, denunciate tre persone all’autorità giudiziaria. Infine, oltre 46 grammi di stupefacenti sono stati sequestrati.

Nello stesso periodo il Nucleo operativo tossicodipendenze della prefettura ha effettuato 41 colloqui, emanando 9 provvedimenti sanzionatori e 32 ammonizioni per prima segnalazione.

violazioni al codice della strada

Con riferimento alle violazioni del Codice della strada, nel mese di settembre le forze di polizia statali hanno accertato 230 infrazioni, di cui 36 per eccesso di velocità, 15 per guida in stato di ebbrezza e 6 per guida sotto effetto di stupefacenti. Ritirate 31 patenti e 12 carte di circolazione, disposti 15 sequestri di veicoli e 4 fermi.

Gli incidenti rilevati sono stati 53.

violazioni dei limiti di velocitÀ

Riguardo ai controlli con dispositivi mobili disposti dal prefetto e coordinati dalla sezione di polizia stradale (cui partecipano la polizia provinciale, la polizia locale di Piacenza, la polizia dell’Unione Valtrebbia Valluretta, la polizia dell’Unione Valnure Valchero, la polizia locale di Caorso e la polizia locale di Cortemaggiore) sono state rilevate lungo le arterie più trafficate, tra le quali Strada Farnesiana, Via Einaudi nel Capoluogo e Statale 45, Statale 10, Statale 654 e Strada Provinciale 587, complessivamente nel mese di settembre 116 violazioni dei limiti di velocità.