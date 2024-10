Distretto di Ponente, la sfida dei servizi per 21 Comuni: “Sempre meno risorse”

Quanto a lungo ancora i comuni riusciranno a soddisfare la crescente domanda di servizi con risorse ormai vicine al limite? Questa domanda è emersa con forza durante la seduta inaugurale del nuovo corso del distretto di Ponente, un incontro che ha riunito i sindaci e gli amministratori dei 21 comuni del comprensorio, da Zerba a Castel San Giovanni.

Dopo le elezioni di inizio giugno, la presidenza del distretto è passata dalla ex presidente Lucia Fontana alla nuova guida della sindaca di Castel San Giovanni, Valentina Stragliati. Come primo atto, il nuovo consesso ha approvato lo stanziamento di un milione e 300mila euro destinati a sostenere l’intera rete di servizi sociali del territorio.

“Abbiamo davanti a noi un compito estremamente impegnativo”, ha sottolineato la presidente Stragliati, commentando la sfida di far fronte ai sempre maggiori bisogni sociali con fondi limitati. La sindaca di Gragnano, Patrizia Calza, ha espresso preoccupazione per il futuro: “Il mio timore è che, nonostante i nostri continui sforzi, presto non saremo più in grado di tenere il passo”.