Ogni due giorni un incidente con ciclisti, i dati allarmanti della Polizia locale

A Piacenza ogni due giorni un ciclista risulta coinvolto in un incidente stradale. Dall’inizio dell’anno a oggi sono 146 i velocipedi vittime di sinistri: di questi 23 sono alla guida di monopattini e 8 di biciclette elettriche. I dati arrivano dalla polizia locale: è sempre il comando di via Rogerio a sottolineare anche come il tasso di incidentalità sia in crescita, non tanto, ma comunque in aumento. Nel 2023 infatti sono stati 112 i conducenti di velocipedi feriti in incidenti: di questi sette erano alla guida di una bicicletta a pedalata assistita, mentre 15 guidavano monopattini. Impossibile sapere quanti andassero contromano, ma ad allarmare è la frequenza con cui chi si trova in sella di una due ruote finisca a terra infortunato per un incidente.

piste ciclabili nel mirino

A finire nel mirino è la rete delle piste ciclabili: ne servirebbero di più? Dovrebbero essere migliorate? Funzionano davvero per garantire la sicurezza di chi pedala? Cerca di fare il punto della situazione l’assessore alla viabilità Matteo Bongiorni: “Il fatto è che andrebbero fatte delle vere piste ciclabili e non delle righe sulle strade” spiega. E quelle già esistenti? “Una pista ciclabile propriamente detta prevede una cordolatura e magari anche una sede rialzata – va avanti – ma chiaramente un progetto di questo tipo impatta sulla sede stradale in maniera notevole”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’